Besucheransturm bleibt aus

Neresheim (uz) - Neresheim ist am Wochenende keine Ausnahme gewesen: Auch hier hat der 35. Weihnachtsmarkt des Handels- und Gewerbevereins unter dem miesen Wetter am Wochenende gelitten.

Trotz des ungemütlichen Schmuddelwetters konnte das heimlige Weihnachtsdorf auf dem Marienplatz aber zumindest am Samstag bei den Besuchern noch punkten. Wer kam, genoß Glühwein und Punsch oder lauschte den Klängen der Klosterstadtmusikanten, der Stadtkapelle Neresheim und den Wirtshausmusikanten, die musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmten.

Bei einer Messe zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt erzählten Pfarrerin Gesine Traversari und Wortgottesdienstleiterin Judith Durner den Besuchern eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Die Grundschule aus Ohmenheim, die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Josef Neresheim, der Kinderchor „Happy Kids“ des Liederkranzes Neresheim und die Klosterstadtmusikanten bereicherten die Feier in der Kirche mit verschiedenen Beiträgen.

Bürgermeister Thomas Häfele betonte, mit dem Weihnachtsmarkt halte die besinnliche Adventszeit nun endlich auch in Neresheim Einzug. So stimmungsvoll dieser Auftakt am Samstag war: Am Sonntag blieb dann, wie in anderen Orten auch, der große Besucheransturm beim Weihnachtsmarkt aus. Das Wetter spielte einfach nicht mit. Da nützte es auch nichts, dass die Geschäfte des GHV am Sonntag ihre Türen öffneten.