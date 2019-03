Beim Zunftball in der Härtsfeldhalle geht die Post ab

In absoluter Bestform hat sich die Narrenzunft Neresheim beim Zunftball in der Härtsfeldhalle präsentiert: Prinzenpaare, Gardemädchen, Tanzhexen und Showstars sorgten drei Stunden lang für eine tolle Stimmung. Immer wieder tönte es „Narri-Narro“ durch den Saal.

Sitzungspräsident Joachim Scholz versprach zu Beginn eine unterhaltsame närrische Show. Und er sollte Recht behalten. Das kleine Prinzenpaar der Narrenzunft Neresheim, Nelle I. vom tanzenden Schuh und Max I. von den Landgrafs, legte einen flotten Tanz aufs Parkett. Da ließ sich das große Prinzenpaar, Madeleine I. von den funkelnden Mariechen und Florian I. vom glühenden Eisen, natürlich nicht lumpen und tanzte auf den Walzer „An der schönen blauen Donau“ was das Zeug hielt.

Eine wilde Show hoch über den Besen boten die Tanzhexen. Das war Maskenakrobatik vom Feinsten. Ganz in ihrem Element waren die Gardemädchen. Die Blau-Weiße Garde, die Teeniegarde und die Prinzengarde wirbelten in rasantem Tempo über die Bühne.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Abends leisteten die Gäste vom befreundeten Faschingsverein Dischingen. Sie hatten ihr Prinzenpaar Nicole I. und Matthias I. mitgebracht, zeigten bei Garde- und Showtänzen ihr Können und sorgten mit ihrem Fanfarenzug für reichlich Ramba-Zamba.

Der Showteil der Narrenzunft Neresheim stand unter dem Motto „Servus, Gruezi und Hallo“. Dabei ging es in der Narrenalm hoch her. Lustige Holzhackerbuam gaben sich die die Ehre, eine Nachbildung des Volks-Rock-`n`-Rollers Andreas Gabalier stattete dem Härtsfeld einen Besuch ab und bei „Rock mi heit Nacht“ von voXXclub brodelte es in der Halle. Verschiedene Sketche und Tänze der Rot-Weißen Garde, der Teeniegarde und der Prinzengarde komplettierten die bunte Show.

Dann übernahm die Kapelle 3D die musikalische Regie und spielte noch lange flott auf.