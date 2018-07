Beim Kösinger Freibad geht’s ums Ganze

Am Montag will sich der Neresheimer Gemeinderat in einer Grundsatzdiskussion Gedanken darüber machen, wie es mit dem Kösinger Freibad weitergehen soll. Es gibt drei Optionen: Das Bad sanieren, es schließen oder in die Kernstadt Neresheim verlegen.

Bürgermeister Thomas Häfele ist für die Sanierung. Das hat er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ gesagt. Das würde rund zwei Millionen Euro kosten. Sollte der Gemeinderat die Sanierung beschließen, wäre eine Umsetzung aus finanziellen Gründen vor 2021 nicht wahrscheinlich. Allerdings sei am Montagabend noch mit keinem Beschluss zu rechnen, sagt Häfele.

Das Becken und die technische Anlage des 1966 gebauten Bades wurden vor über 30 Jahren instand gesetzt, später kam das Kinderbecken hinzu. 2016 wurde eine Beckenpumpe ausgetauscht. Nach dem Hochwasser im gleichen Jahr musste das Bad geschlossen werden. Es wieder zu öffnen, war ein Kraftakt, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. Die Folie, die das Hauptbecken und die Seitenwände abdichtet, ist nach über 30 Jahren undicht, genauso wie die Folienanschlüsse an die Überlaufrinne. So verliert das Becken täglich große Mengen Wasser. Zudem senkt sich eine Ecke des Beckens.

Für eine Sanierung am Standort Kösingen spricht der große Zuspruch der Besucher. Dagegen sprächen die hohen Investitions- und Folgekosten, zumal das Bad nur im Sommer nutzbar ist. Zu entscheiden wäre außerdem, ob das Becken wieder mit Folie abgedichtet wird, oder ob es ein Edelstahlbecken wird, was die Sanierung um 200 000 Euro verteuern würde. Dem stünde eine Lebensdauer von 50 Jahren gegenüber. Die Variante mit der Folie wäre zwar billiger, hält aber nur zehn bis 15 Jahre. Von einer Schließung des Bads ist nicht die Rede. Eine Verlegung in die Kernstadt dürfte sich schon deshalb von selbst erledigen, weil ein Neubau Grunderwerb, Erschließungskosten und zusätzliche Investitionskosten für Gebäude nach sich ziehen würde. Auch würden Rückbaukosten für das Kösinger Bad anfallen. Das alles wäre schlicht nicht zu finanzieren.

Sponsoring-Projekte und Bausteine-Aktion

In einem von den Vorsitzenden Jeannette Behringer und Thomas Gröber unterzeichneten Brief an den Gemeinderat schreibt die Initiative proFreibad, dass die Bevölkerung eine Sanierung am Standort Kösingen wünsche: „Wir werden uns deshalb weiter in gewohnter Intensität für das Freibad einsetzen und in Kösingen einer Fortsetzung des deutschlandweiten Bädersterbens entgegenwirken.“

Sollte ein Grundsatzbeschluss für eine Sanierung in Kösingen fallen, werde die Initiative ihre Aktivitäten fortführen. Durch Spenden- und Sponsoring-Projekte wolle man die die Sanierung unterstützen und zum Beispiel rund 140 Unternehmen anschreiben. Sie könnten sich außerdem eine Bausteine-Aktion vorstellen. Außerdem plane die Initiative weitere Veranstaltungen oder ehrenamtliche Einsätze im Freibad.