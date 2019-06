Bei Kinderfest ist jede Mege Acktion geboten

Zum ersten Mal hat in Neresheim im Rahmen des Stadtfestes ein Kinderfest stattgefunden. Bürgermeister Thomas Häfele freute sich, dass so viele Kinder mit ihren Eltern der Einladung der Stadtverwaltung gefolgt waren. Und auf sie warteten auf dem Bahnhofsgelände und in der Sägmühle jede Menge Spielstationen zum Austoben und Genießen. Besonders das Bierkastenstapeln der Gesamtfeuerwehr forderte Konzentration und etwas Mut. Wer die verschiedenen Stationen absolviert hatte, konnte sich ein Kasperletheater anschauen oder sich beim Kinderschminken ein buntes Motiv in das Gesicht oder auf den Arm malen lassen. Mit der Härtsfeldmuseumsbahn (HMB) wurden die Besucher kostenlos von der Zentralstation der HMB bis zur Sägmühle und wieder zurück befördert. Die sechs Kitas der Gesamtstadt, die Härtsfeldschule Neresheim, die Grundschule Elchingen sowie die Gesamtfeuerwehr Neresheim hatten die Betreuung der Spielstationen sowie die Bewirtung übernommen. Bereits im Vorfeld wurden an den Schulen und Kitas Gutscheine und die Teilnahme an einer Verlosung ausgeteilt. Einige der jungen Besucher konnten sich somit am Ende des Tages über einen der tollen Preise freuen.