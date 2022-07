Unbekannte verschafften sich am Mittwoch gegen ein Uhr mittels körperlicher Gewalt unerlaubt Zutritt zu einem Lehrerzimmer in einer Schule im Dossinger Weg. Aus dem Lehrerzimmer entwendeten sie Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro aus einem Rucksack. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim unter 07326/919001.