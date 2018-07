Barbara Orth zur Studiendirektorin ernannt

Die stellvertretende Schulleiterin des Neresheimer Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums, Barbara Orth, ist zur Studiendirektorin ernannt worden. Barbara Orth studierte nach dem Abitur in Neustadt an der Weinstraße die Fächer Mathematik und Physik an der Universität Kaiserslautern. Nach der ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien und der Diplomprüfung im Fach Mathematik absolvierte sie den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien am Studienseminar Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz). Danach trat sie ihre erste Stelle am Max-Planck-Gymnasium Rüsselsheim (Hessen) an. Seit dem Schuljahr 2009 / 2010 unterrichtet sie am Werkmeister-Gymnasium Neresheim die Fächer Mathematik und Physik. Seit dem vergangenen Schuljahr ist sie dort stellvertretende Schulleiterin.

Ihr Kollege Simon Kohler ist zum Oberstudienrat ernannt worden. Er übernimmt außerdem die Rektoratsassistenz an der Schule und wird bei der Erstellung von Stunden- und Vertretungsplänen mitarbeiten.

Seinen Werdegang begann Simon Kohler mit dem Chemiestudium an der Universität Freiburg. Im Jahr 2005 promovierte er zum Thema „Photosynthetische Reaktionszentren“. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er weiter an der Freiburg, bevor er am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn und am Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm sein Referendariat absolvierte. Nach Neresheim kam er 2008. Er unterrichtet die Fächer Chemie, Physik sowie Naturwissenschaft und Technik. Er ist Fachvorsitzender des Fachs Chemie, Sicherheitsbeauftragter und betreut die Chemiesammlung.