Bäckergeselle auf der Walz macht Halt in Ohmenheim

Seit dem Mittelalter verlassen junge Handwerksgesellen ihre Heimat und gehen auf Wanderschaft. Diese dauert drei Jahre und ein Tag oder auch manchmal länger. In dieser Zeit, wird auch der Nachname abgelegt. An einem Ort bleibt ein Geselle auf der Walz maximal drei Monate. Voraussetzung ist ein abgeschlossener Handwerksberuf, bei Antritt muss die Person unter 30 Jahre alt sein. Ebenso muss diese ledig und ohne Kinder sein sowie darf keine Schulden und Vorstrafen haben. Zu unterscheiden sind die Wandergesellen an ihrer verschiedenen Kluft. Wer darauf achtet wird nicht nur die schwarze Kluft der Tischler und Zimmerer bemerken. Sondern auch die rote Kluft der Schneider sehen, einen Steinmetz in seiner beigen oder den in blau gekleideten Metallhandwerker erkennen. Gesellinnen und Gesellen der Lebensmittelhandwerke. wie die Bäcker sind an ihrer Kluft im karierten Pepitamuster zu erkennen. Seit dem Spätmittelalter bis zur beginnenden Industrialisierung war dies Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung. Heute sind die jungen Gesellen auf der Walz, weil sie andere Regionen in Deutschland und die Welt sehen wollen. In dieser Zeit darf sich der Geselle auf der Walz nicht näher als 50 Kilometer zu seiner Heimat aufhalten. Nur das nötigste wird mitgenommen wie Arbeitskleidung, Kleidung zum Wechseln, ein Schlafsack und ein paar persönliche Gegenstände. Für Unterkunft und Fortbewegung darf kein Geld ausgegeben werden. Handy und Laptop dürfen nicht mitgeführt werden. Kontakt nach Hause kann mit Telefon oder per Post gehalten werden.