AZH schließt neue Gemeinden an

Bei der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld (AZH) konnte Verbandsvorsitzender Thomas Häfele die Mitglieder im erweiterten Seehaus am Härtsfeldsee willkommen heißen.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Jahr und den Planungen für die Folgejahre ging er vor allem auf die Anschlusswünsche der Mitglieder Neresheim und Dischingen sowie Ziertheim ein. Derzeit liefen bereits Schmutzfrachtberechnungen, um ab 1.1.2024 einen neuen Beteiligungsschlüssel zu finden, der dann in eine Änderung der Verbandssatzung münden wird. Parallel dazu wird an der Eröffnungsbilanz ab 1.1.2020 gearbeitet, da der AZH auf das neue Haushaltsrecht umgestellt hat. Anschließend müssen die Jahresabschlüsse für 2020 und 2021 erstellt werden.

Dipl.-Ing. Förstner vom Büro B & P, beratende Ingenieure, Ellwangen erläuterte die geplanten Maßnahmen technisch und begründete vor allem auch die Notwendigkeit eines Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage selbst. So könne es bei Starkregen oder lang anhaltendem Dauerregen passieren, dass mehr Abwasser auf der Gruppenkläranlage ankomme, als sie verkrafte.

Geschäftsführer Martin Wenzel erläuterte anschließend den diesjährigen Haushaltsplan, der im Ergebnishaushalt mit 1 72 .150 Euro und bei den Investitionen mit 305 000 Euro abschließt.

Die Kosten für einen Anschluss von Ziertheim werden von der Gemeinde getragen.

Verbandskassierer Dirk Schabel, der künftige Bürgermeister von Dischingen, erläuterte die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 und ließ dazu die Verbandsversammlung die erforderlichen Festlegungen treffen. Insbesondere kündigte er an, dass mit Wirkung ab 1.1.2020 von den Mitgliedern eine Abschreibungsumlage erhoben wird, die im Gegensatz zum früheren Recht zu erwirtschaften ist. Für die Jahre 2020 bis 2023 müssen deshalb zum Beispiel von Dischingen etwa 400 000 Euro und von Neresheim etwa 500 000 Euro nachgezahlt werden.

Zum Anschluss von Ziertheim führte der Verbandsvorsitzende aus, dass die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie mit Wirtschaftlichkeitsberechnung habe machen lassen, die zu dem Schluss kommt, dass ein Anschluss an den Abwasserzweckverband mittel- bis langfristig die beste und wirtschaftlichste Lösung darstelle. Geschäftsführer Wenzel berichtete, dass dazu ebenfalls die Verbandssatzung ergänzt werden müsse und nach dem Staatsvertrag vom 23.2.1984 zwischen Bayern und Baden-Württemberg württembergisches Recht Anwendung finde. In den nächsten Monaten müssten dazu noch intensive Gespräche mit den Aufsichtsbehörden sowie dem Zuschussgeber für die Anschlussleitung Ziertheim geführt werden, bevor der Gemeinde ein endgültiges Angebot vom AZH unterbreitet werden könne. Verbandsvorsitzender Häfele empfahl, der Gemeinde Ziertheim vorzuschlagen, dass sie ab 1.1.2024 als Vollmitglied in den AZH aufgenommen werden kann. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Durch das Ausscheiden von Bürgermeister Jakl, Dischingen zum 31.8.2022 scheide er kraft Gesetzes auch als langjähriger stellvertretender Vorsitzender des AZH aus. Verbandsvorsitzender Häfele würdigte seine 16-jährige Tätigkeit im Verwaltungsrat, wovon er 15 Jahre auch zugleich stv. Verbandsvorsitzender war. Zum Abschied überreichte er ihm einen Geschenkkorb.

Auf Vorschlag des Verwaltungsrats wählte die Verbandsversammlung seinen Nachfolger, Dirk Schabel mit Wirkung ab 1.9.2022 einstimmig zum neuen stellvertretenden Verbandsvorsitzenden. Schabel kennt den AZH bereits seit einigen Jahren durch seine Tätigkeit als Verbandskassierer und ist deshalb für dieses Amt prädestiniert.