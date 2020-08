Autofahrer übersieht beim Ausfahren einen Audi

Auf gut 6000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall am Samstag gegen 13 Uhr auf der Heidenheimer Straße in Neresheim entstanden ist. Ein Autofahrer hatte das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmer übersehen.

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag entstand. Kurz vor 13 Uhr bog ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße nach links in Richtung Ausfahrt ab. Hierbei übersah er den Pkw Audi einer 44-Jährigen und streifte diesen.