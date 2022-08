Auto und Traktor kollidieren: 18-Jährige schwer verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der B466, zwischen Nördlingen und Ohmenheim, auf Höhe des Steinbruchs Dehlingen, schwer verletzt worden.

Die junge Frau fuhr mit ihrem Wagen von Neresheim kommend in Richtung Neresheim und und musste auf Höhe des Steinbruchs bei Dehlingen einem Reh ausweichen, welches dort plötzlich die Fahrbahn querte. Dabei geriet sie auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Traktor. Nach dem Zusammenstoß schleuderte sie in den Straßengraben und wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.

Die Feuerwehren Neresheim, Dorfmerkingen und Ohmenheim, waren mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort waren. Sie konnten die schwer verletzte Fahrerin aus ihrem Pkw bergen. Sie wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Traktors blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

Die B 466 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.