Ausstellung im Rathaus Neresheim

Bis zum Mittwoch, 16. Oktober, sind in der Adalbert-Seifriz-Halle des Rathauses Neresheim die Bilder von Petra Thüne-Kälberer aus Neresheim-Stetten zu sehen. Insgesamt 77 Kunstwerke, sind unter dem Motto „Wesenhafte Farbenwelt“ im Rathaus ausgestellt. Thüne-Kälberer war schon immer fasziniert von der Natur und ihren Farben, was sich in ihren Gemälden widerspiegelt. Besonders die enorme Leuchtkraft der Encausic-Malerei hat es ihr seit 1998 angetan. Um diese besondere Art der Malerei besser verständlich zu machen, hatte Thüne-Kälberer ihren Maltisch und Utensilien zur Ausstellungseröffnung mitgebracht. Die Künstlerin ist in Kirchheim/Teck geboren und lebt und arbeitet seit sechs Jahren auf einem Bauernhof in Stetten, einem Teilort von Neresheim. Neben ihrem Beruf hat sie früh die Freude am Malen und Gestalten entdeckt.

Die Encausic-Malerei war eine in der griechisch-römischen Antike ein gebräuchliches und wichtiges Malverfahren gewesen, erklärte der Kunstkenner Manfred Saller bei der Einführung im Foyer des Rathauses.

Die Ausstellung ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.30 und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie sonntags und am 3. Oktober von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist an den Sonntagen und am 3. Oktober anwesend.