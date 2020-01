Ausbildungsmesse zieht Scharen von Besuchern an

Von A wie Automobilkaufmann bis Z wie Zerspanungsmechaniker hat am Samstag bei der 13. Ausbildungsmesse der Kolpingsfamilie Neresheim die Palette der Berufe gereicht. 61 Firmen aus der Region präsentierten sich in der Härtsfeld-Sport-Arena den rund 350 Besuchern der Messe.

Bei der offiziellen Eröffnung gab es von allen Seiten ein dickes Lob für die Kolpingsfamilie. Der Schulleiter der Härtsfeldschule Neresheim, Heinz Schmidt, sprach von einer „einmaligen Messe“, die von der Kolpingsfamilie auf die Beine gestellt worden sei. Seinen weiteren Ausführungen zufolge beginnen 50 bis 60 Prozent der Absolventen der Härtsfeldschule eine Duale Ausbildung. „Die Messe bringt die Schüler und die Betriebe zusammen. Das ist hier eine hervorragende Plattform“, unterstrich der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele. In diesem Sinne äußerte sich auch der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Fabian Durner.

Vier Stunden lang tummelten sich die potenziellen Auszubildenden an den Ständen der beteiligten Firmen und Organisationen. Die jungen Leute konnten sich an Ort und Stelle über die verschiedenen Berufe informieren. Mitarbeiter und Ausbildungsleiter der Betriebe standen gerne Rede und Antwort. Der Ausbildungsmarkt ist ja inzwischen ein Paradies für Schulabgänger, denn das Angebot an Lehrstellen ist größer als die Nachfrage. So „buhlen“ inzwischen die Arbeitgeber um den begehrten Nachwuchs.

Lehrlinge werden dringend gesucht

Stark vertreten waren bei der Messe die Industriebetriebe der Region wie Zeiss, Alfing, Mapal, Leitz oder RUD, aber auch die Neresheimer Firmen Weisser Spulenkörper und Bruno Weisser. Angehende Mechaniker konnten schon einmal praktische Übungen durchführen, im Vordergrund standen jedoch die Informationen aus erster Hand über den jeweiligen Ausbildungsberuf.

Eine große Rolle spielten bei der Messe auch die Handwerksbetriebe, die angesichts der brummenden Konjunktur in dieser Branche ihr Licht nicht unter den Scheffel stellten. Vor allem Holzbaubetriebe und Schreiner lockten die potenziellen Auszubildenden. Sein Glück bei dieser Messe suchte auch Bezirksschornfegermeister Walter Baum. Auch er bildet aus und braucht dringend Lehrlinge.

Eine gute Adresse war die Messe auch für Interessenten an Berufen in den Bereichen Soziales und Dienstleistungen. Es wurden zahlreiche Kontakte geknüpft und ausführliche Gespräche geführt. Die Überschaubarkeit und die Möglichkeit zum intensiven gegenseitigen Kennenlernen erwiesen sich einmal mehr als das große Plus der Ausbildungsmesse in Neresheim.