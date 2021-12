Ausbildungs- und Berufsmesse in Neresheim fällt erneut aus.

Am 22. Januar 2022 hätte die Kolpingsfamilie Neresheim, nach einer durch Corona bedingten Pause 2021, in der Härtsfeld-Sport-Arena die 14. Ausbildungs- und Berufsmesse geplant und durchgeführt. Die Kolpingsfamilie Neresheim hat in einem persönlichen Schreiben den rund 60 teilnehmenden Firmen erklärt,dass nach Abwägung aller Begleitumstände und der derzeit nach wie vor sehr kritischen Corona Situation sie schweren Herzens entschlossen hätten, auch 2022 die Ausbildungs- und Berufs messe abzusagen. Eine wie in anderen Städten angebotene Online- Messe sei nach wie vor für Neresheim keine Option, da der Verein alles ehrenamtlich stemmen würde und dies mit einem großen Aufwand verbunden sei, erklärten die Verantwortlichen auf Anfrage. Das Organisationsteam rund um Klaus Eiberger, Alfred Brenner und Michael Hell hoffen nun dass in gewohnter Weise die Ausbildungs- und Berufsmesse in Neresheim im Januar 2023 stattfinden kann.