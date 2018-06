Aufmerksame Nachbarin verhindert Einbruch

Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen 18.30 und 19 Uhr versucht, in ein Gebäude in der Schlossstraße in Neresheim einzudringen. Hierzu hantierten sie mit einem Schraubenzieher an der Terrassentüre.

Laut Polizei mussten die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen. Zum einen hatte eine Nachbarin, welche circa 100 Meter weiter stand, die beiden unbekannten Männer angesprochen, und zum anderen wären sie wegen eines schweren Trainingsgeräts, das unmittelbar hinter der Terrassentüre stand, nicht in das Gebäude gelangt.