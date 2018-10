Auf dem Härtsfeld geht die Post ab

Ein bunt gemischter Sound von 20 Bands in 14 Lokalen und eine tolle Stimmung in einer leuchtenden Stadt haben am Samstag die Neresheimer Lichternacht und das Kneipenfest geprägt. Die elfte Auflage dieses Events lockte zahlreiche Partygänger auf das Härtsfeld. Das musikalische Spektrum ließ nichts zu wünschen übrig und reichte über Rock und Pop, Jazz und Blasmusik der besonderen Art bis hin zu Heavy Metal.

Der Kulturinitiative Neresheim mit dem Vorsitzenden Martin Schill ist es auch dieses Mal gelungen, namhafte Bands zu verpflichten, doch auch Newcomer der regionalen Musikszene begeisterten das Publikum. Für eine besondere Atmosphäre sorgten Feuerschalen und Lichtsäulen in der Innenstadt.

Die Freunde von Heavy-Metal-Musik sind in der der Härtsfeldhalle voll auf ihre Kosten gekommen. Hier heizten die „Local Heroes“ von Alsion und Mission black zunächst gehörig ein, bevor Majesty den traditionellen Heavy-Metal-Sound präsentierte. Die Band hat mit ihrem Album „Rebels“ die deutschen Album-Charts gestürmt und ist auf Platz 16 gelandet. Auch in Neresheim überzeugte Majesty die zahlreichen Fans.

Das totale Kontrastprogramm dazu bot The Brassidents im Lokschuppen. Rock und Pop im frischen Blasmusiksound ist das Erfolgsrezept der Gruppe. Im Sepp seim Keller gab sich der DSDS-Kids-Sieger von 2012, Marco Kappel aus Schwabsberg, zusammen mit seinem Freund und Gitarrist Luca Steiner die Ehre. Die beiden sangen unter anderem „Ring of Fire“. Später rockte Emyrox Unplugged was das Zeug hielt.

Eine Top-Adresse war auch das Rathaus-Foyer. Zunächst spielte hier das Jazzensemble der städtischen Musikschule und dann trat Paula’s Livingroom mit aktuellen Pop-Songs, Rockklassikern und Balladen effektvoll in Aktion.

Im Café Meyer herrschte beim Auftritt von Unskilled eine tolle Stimmung, genauso in der Rock-Bar Rössle, wo Wild One die musikalische Szenerie beherrschte.

Auch in den anderen Lokalen ging die Post ab . Folgende Bands waren noch mit von der fröhlichen Partie: Stefano Messina & Band (Eiscafé Mo), We – die Band (Gasthaus Krone), Konrads Spezialorchester (Gasthaus zum alten Bahnhof), Regular Joe (Museumsbahn), Die Kunstbanausen und No Limit (beide Pokerclub Ace of Spades), The Stoned (Wurscht Kiche), Blues & the Gang (Omnibus Rupp), Felix & Colin (Ristorante Salento) und DJ Markus (Café Mayer).