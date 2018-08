Auf Biberspuren entlang der Bahn

Passend zum nahenden Ende der Sommerferien bietet die Härtsfeld-Museumsbahn am Sonntag, 2. September, in Zusammenarbeit mit der Nabu-Gruppe Härtsfeld naturkundliche Führungen durchs Egautal an.

Treffpunkt ist auf dem Bahnsteig in Neresheim um 10, 13.10 und 15.55 Uhr. Von dort aus geht mit ersten Erläuterungen im Zug ins Egautal, das sich der Biber bereits seit mehr als zehn Jahren wieder erobert hat. Vom Bahnhof Sägmühle wird dann auf einem rund zwei Kilometer langen, auch für Kinderwagen geeigneten Weg die Spur des Bibers erkundet. Zurück geht es dann mit den Zügen, die Neresheim um 12.10, 15.25 und 18.10 Uhr erreichen. Die Führungen sind kostenlos. Für die Zugfahrt wird die normale Fahrkarte benötigt.

Wer an den Führungen nicht teilnehmen möchte, dem bieten sich an der Endstation Sägmühle vielfältige Wandermöglichkeiten. Der Härtsfeldsee liegt gerade einmal 2,5 Kilometer entfernt, ein wenig weiter die Burg Katzenstein, im Wald in Richtung Naturschutzgebiet Zwing lässt sich ebenfalls eine schöne Runde drehen.

Die Züge fahren in Neresheim um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr ab, an der Sägmühle um 10.40, 11.55, 13.50, 15.10, 16.35 und 17.55 Uhr. Im Fahrpreis inbegriffen sind der Besuch des Härtsfeldbahn-Museums im Bahnhof Neresheim sowie die kostenlose Beförderung von Fahrrädern und Kinderwagen.

Der jeweils erste und letzte Zug verkehren mit Triebwagen T 33, die restlichen Züge als Dampfzüge mit Dampflok 12.