Auch mit 106 Jahren noch schnaufend im Einsatz

Sie hat 106 Jahre auf dem Buckel, schnauft und dampft zwar gewaltig, ist aber immer noch mit großem Eifer im Einsatz: Die Lok 12 des Härtsfeldmuseumsbahnvereins Neresheim. Am Sonntag hatte die Dampflokomotive wieder einmal Dienst.

Vom ehemaligen Zentralbahnhof Neresheim bis zur drei Kilometer entfernten Sägmühle schafft sie es locker. Doch diesmal war für die vielen Fahrgäste hier nicht Endstation; vielmehr ging es mit dem Oldtimerbus weiter zum Bahnhof Dischingen zum Tag des offenen Denkmals.

„Wir sind stolz auf diesen Bahnhof, der uns gehört und noch im Originalzustand aus dem Stilllegungsjahr der Härtsfeldbahn 1972 erhalten ist“, erzählt der Vorsitzende des Härtsfeldmuseumsbahnvereins, Werner Kuhn. Telefon, Möbel, Schriftstücke und sonstige Einrichtungsgegenstände sind vollkommen unverändert und wurden von den Besuchern entsprechend bestaunt.

Im Außenbereich hatten die Aktiven des Vereins eine originalgetreue Miniaturausgabe der Härtsfeldbahn im Maßstab 1:22,5 aufgebaut. Sie dampfte und zischte, dass es eine Freude war.

Wie von Kuhn zu erfahren war, herrscht derzeit im insgesamt 290 Mitglieder zählenden Verein eine große Aufbruchstimmung. Die rund 20 besonders aktiven Hobbyeisenbahner sind fleißig am Werkeln und Bauen, denn nächstes Jahr soll im September die 5,7 Kilometer lange Fahrtstrecke von Neresheim bis zum Härtsfeldsee in Betrieb gehen. Außerdem wird die Lok 11 (Baujahr 1913) derzeit aufbereitet. Der Lokrahmen und das Führerhaus sind in Neresheim, der Dampfkessel befindet sich in einer Fachwerkstatt in Darmstadt.