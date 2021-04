Arslans Food-Store eröffnet in Neresheim

Die Familie Arslan hat in der Hauptstraße 23 in Neresheim einen Food-Store eröffnet. Dort werden außer türkischen Spezialitäten auch Gerichte aus der italienische, asiatische sowie deutsch-amerikanische Küche angeboten.

Im rund 180 Quadratmeter großen Verkaufsraum befinden sich gemütliche Bänke mit Tischen. Diese sollen, sobald es die Situation erlaubt, von den Gästen genutzt werden können, erklärt Osman Arslan, der mit seiner Familie den neu eröffneten Food Store betreint. Osman ist in der Türkei geboren und mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Von 2010 bis 2019 hat er in Neresheim in der Hauptstraße das Schnellrestaurant Ali Baba geführt. Zusätzlich eröffnete er 2018 in Nördlingen am Reimlinger Tor das Schnellrestaurant Arslans. Diesen gab er im Oktober 2019 wieder auf, da es ihn wieder zurück nach Neresheim zog. In den Räumen der Familie Rau, in Hauptstraße 28 fand er geeignete Räume für sein neues Restaurant. In rund 17 Monaten hat Familie Arslan diese zu einem kleinen Schmuckstück umgebaut.