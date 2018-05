Anmelden zur Neresheimer Mostprobe

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ostalb lädt die Nabu-Ortsgruppe Härtsfeld am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr zur Neresheimer Mostprobe ein. Veranstaltungsort ist das Gasthaus „Zur Krone“ in der Stadtmitte von Neresheim.

Mostkenner und Mosttrinker sind eingeladen, ihre selbst bereiteten Köstlichkeiten bei der Verkostung bewerten zu lassen. Mitzubringen sind zwei Liter Most, die ab 18 Uhr angeliefert werden können. Der Teilnehmerbeitrag beträgt zwei Euro. Die Anzahl der Mostproben ist begrenzt, um eine vorherige Anmeldung wird deshalb gebeten. Auch Mostliebhaber, die diesmal nicht gemostet haben, sind willkommen. Aus den Bewertungen der einzelnen Proben wird der Neresheimer Mostkönig oder die Mostkönigin 2017 ermittelt; er oder sie erhält den begehrten, mundgeblasenen und mit dem Siegernamen gravierten Härtsfelder Nabu-Mostkrug.

Unter dem Motto „So schmeckt das Härtsfeld“ sorgen unter anderem die weit über die Region bekannten „Oberkehlner schaurige Hausmusik“ für Unterhaltung und gestalten das diesjährige Mostfest mit.

Nähere Information und Anmeldung bei Günter Mößle 07326 / 963340, Anmeldung auch per E-Mail: mostprobe@nabu-

haertsfeld.de (ij)