Angst vor Wohnraumverdichtung in Neresheim

Weil sie fürchten, dass es um ihre Ruhe geschehen ist, wenn in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zwei Zehnfamilienhäuser gebaut werden, haben sich Anwohner der Stauffenbergstraße in der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Wort gemeldet. Ihre Sprecherin Daniela Brenner-Breitenberger klagte, sie würden über die Absichten des Investors im unklaren gelassen und regelrecht getäuscht. „Wie Sie auch wollen wir uns daheim wohl fühlen können!“, wandte sie sich an die Stadträtinnen und Stadträte.

Die Residence GmbH & Co. KG des Investors Harald Gloning hat vor gut zwei Jahren das 30 000 Quadratmeter große Areal des früheren Pflegeheims der Samariterstiftung erworben. Schon damals war von einer wohnungswirtschaftlichen Nutzung eines Teils der Fläche die Rede.

Inzwischenliegt ein Baugesuch für zwei Zehnfamilienhäuser vor. Ob dies rechtens ist, muss das Oberverwaltungsgericht prüfen, bei dem eine Klage anhängig ist. Die Anlieger der Stauffenbergstraße baten den Gemeinderat daher, eine Entscheidung zurückzustellen, bis ein Urteil vorliegt.

Bürgermeister Thomas Häfele bestätigte, dass ein Baugesuch eingegangen sei. Die baurechtliche Prüfung durch die Stadt sei allerdings noch nicht so weit gediehen, dass es dem Gemeinderat vorgelegt werden könnte. Unabhängig davon müsse die Kommune Fristen beachten, die Klage habe keine aufschiebende Wirkung. Wenn alle Vorschriften eingehalten seien, habe der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Genehmigung. Aber selbst wenn der Neresheimer Gemeinderat das Einvernehmen verweigern würde, könnte die Baurechtsbehörde beim Landratsamt die Genehmigung mit Verweis auf den Rechtsanspruch erteilen.

Die Anlieger baten den Gemeinderat, das Vorhaben genau und kritisch zu prüfen, und luden das Gremium ein, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen.