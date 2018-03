Andreas Niess ist neuer Vorsitzender

Der Handels- und Gewerbeverein „Härtsfeld aktiv“ Neresheim (HGV) hat bei der Hauptversammlung im Gasthaus Krone in Neresheim auf ein erfolgreiche Vereinsarbeit zurückgeblickt. Die seit 2016 vakante Stelle des ersten Vorsitzenden konnte besetzt werden. Andreas Niess, der bereits sein März 2017 im Ausschuss sich stark engagiert, wurde einstimmig von der Versammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Zweite Vorsitzende sind bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl in zwei Jahren Marco Wörle und Hartwin Göres. Der Verein zählt derzeit rund 100 Mitglieder, darunter einen Ehrenvorsitzenden und drei Ehrenmitglieder. Über einige Neuzugänge konnte sich der HGV in den vergangenen Monaten freuen. Leider war wieder von den Mitgliedern nur ein kleiner Anteil an der Sitzung anwesend. Dies wurde bedauert, denn der HGV vereine die einzelnen Branchen zu einem großen Ganzen, die nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ einiges bewirken könnten, hieß es bei den Veranstwortlichen.

Berichtet wurde von vielen Arbeitseinsätzen und alljährlich stattfinden Veranstaltungen wie Neujahrsempfang, Weihnachtsmarkt und dem Härtsfelder Frühling, der im Wechsel mit der Neresheimer Fachausstellung (NEFA) stattfindet. Die Vorbereitungen zu diesen Veranstaltungen seien nicht immer einfach, da diese neben dem alltäglichen Geschäftsleben stattfinden würden, berichtete Marco Wörle. Ebenso feste Termine seien die Beteiligung am Stadtfest, die Ostertags- und Muttertagsaktion, so Wörle.

Fachausstellung Wam 28. und 29. April

Die Neresheimer Fachausstellung wird in diesem Jahr am 28. und 29. April stattfinden. Die Planung sei in den letzten Zügen, so Wörle. Als Veranstaltung am Samstagabend konnte Wendrsonn, eine schwäbische Folk Rock Band, die 2012 in Neresheim schon einmal gastierte, gewonnen werden, gab Wörle bekannt.

An der NEFA 2018 und speziell am Samstagabend sei die Mithilfe aller Mitglieder und ganz besonders derer, die keinen Stand hätten erforderlich, betonte Wörle.

Erfreut zeigte sich Wörle, dass der Hallenboden, die Marktbuden, Stehtische und Sonnenschirme des Vereins häufig während des Jahres vermietet werden können. Die Kasse wird als Gemeinschaftsleistung von Peter Neher, Ludwig Wiedenmann, Anita Voigt und Manuela Brenner geführt. Hier konnten eine ordentliche Kassenführung von Kassenprüfer Heinz Schiele und Andreas Rupp bestätigt werden. Bürgermeister Thomas Häfele betonte, er wolle die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und HGV weiterführen und auf die bisherige Arbeit aufbauen.