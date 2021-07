Am 1. August fährt die Härtsfeld-Museumsbahn

Nun wird es doch wahr: 120 Jahre nach Eröffnung der Härtsfeldbahn und 20 Jahre nach Eröffnung des ersten Teilstücks der Museumsbahn ist die Neubaustrecke der Härtsfeld-Museumsbahn fertig. Am Sonntag, 1. August, wird sie in Betrieb genommen.

Auch die letzten Restarbeiten wurden zur Zufriedenheit des Eisenbahn-Betriebsleiters und der Behörden abgearbeitet, berichtet Walter Gekeler vom Museumsbahn-Verein. Wegen Personalausfällen und Lieferschwierigkeiten hatten zunächst nicht alle Restarbeiten rechtzeitig für die Abnahme erledigt werden können. Deshalb hatte der Verein die Fahrgäste und Freunde der Schättere zunächst enttäuschen und die sicher geglaubte Eröffnung der Neubaustrecke verschieben müssen. Aber nachdem die behördliche Abnahme nun endlich am 23. Juli erfolgt sei, dürfe man freudestrahlend und erleichtert verkünden, dass die Neubaustrecke der Härtsfeld-Museumsbahn am 1. August öffentlich in Betrieb gehen werde, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Es wird dann an allen Betriebstagen nach dem neuen Regelfahrplan gefahren. Ab Neresheim fahren die Züge um 9.45, 11.10, 13.10, 14.50, 16.30 und 17.55 Uhr. Die Abfahrten in Katzenstein sind um 10.20, 11.45, 13.45, 15.25, 17.05 und 18.25 Uhr. Wie immer fährt der erste und letzte Zug als Triebwagenzug, die vier anderen sind mit Lok 12 „Liesele“ dampfbespannt. Der Halt in Iggenhausen entfällt vorläufig, bis der Bahnsteig dort fertig gebaut ist.

Auf der neuen Strecke kann man die Zeitreise ins vergangene Jahrhundert genauso gut auch aus Richtung Süden und Westen, aus den Regionen Ulm und Heidenheim ab Katzenstein antreten. An beiden Endpunkten der Härtsfeld-Museumsbahn gibt es Parkplätze und Wohnmobilstellplätze.

Der Härtsfeld-Museumsbahn-Verein bittet, für eventuelle kurzfristige Informationen auf der Webseite www.hmb-ev.de oder in Facebook nachzuschauen: www.facebook.com/haertsfeldbahn

Es wird am 1. August kein großes Eröffnungsfest geben können. Der Vorsitzende des Härtsfeld-Museumsbahn-Vereins, Werner Kuhn, bittet um Verständnis: „So kurzfristig können wir nicht mehr viel organisieren, aber warten wollen wir auch nicht. Die Urlaubszeit beginnt, eben erst noch hatten wir die Ehrengäste ausladen müssen – wir bitten um Entschuldigung für geplatzte Termine und enttäuschte Erwartungen. Wir können noch nicht versprechen, dass es ein Sonderprogramm geben wird, aber wir versuchen unser Möglichstes. Der Musikverein Dischingen wird jedenfalls den Eröffnungszug am Bahnhof Katzenstein begrüßen.“

Auch wenn der Verein nicht weiß, wie viele Fahrgäste am 1. August mitfahren wollen, werden alle Personenwagen mitgeführt. Die „Doppelfahrtage“ im Mai und Juni seien schon alle ausgefallen, die halbe Saison sei rum, es stünden einfach nicht so viele Zugfahrten im Eröffnungsjahr zur Verfügung, wie der Vereins sich das gewünscht hätte. Möglicherweise würden deshalb nicht alle Fahrgäste in ihrem Wunschzug mitfahren können.

Der Hygieneplan muss eingehalten werden. Es dürfen voraussichtlich alle Sitzplätze belegt werden. Aber die Fahrgäste müssen genesen, geimpft oder aktuell und offiziell getestet sein (Drei-G-Regel: darauf kann nur bei Inzidenzen unter 10 verzichtet werden). Name und Adresse oder Telefonnummer der Fahrgäste müssen notiert werden. Der Verein bittet, zur Registrierung nach Möglichkeit vorher pro Person jeweils die Luca-App zu installieren. Damit muss nur ein QR-Code gescannt werden, das geht viel schneller. Diese Daten werden nur den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt und nach vier Wochen gelöscht. Das Zugpersonal hat die QR-Codes auch dabei, so dass auch an den Unterwegsbahnhöfen zugestiegen und registriert werden kann.

Beim Fahrkartenkauf dürfen Fahrgäste nur einzeln den Schalterraum betreten. „Bringen Sie deshalb bitte viel Zeit und Verständnis mit. Und Gelassenheit und gute Laune natürlich auch“, bittet der Verein.