Alexandra Konle vervollständigt das Neresheimer Schulleitungsteam

Nach beinahe einjähriger Vakanz konnte kurz vor Beginn der Sommerferien die Stelle des zweiten Konrektors an der Härtsfeldschule Neresheim (HFS) offiziell besetzt werden. Mit Alexandra Konle ist das Team der HFS rund um Schulleiter Holger Fedyna nun wieder komplett.

Schulrat Christian Meinzinger händigte Alexandra Konle am letzten Schultag persönlich die Ernennungsurkunde zur zweiten Konrektorin aus und überbrachte dabei auch die Glückwünsche des Leiters des Staatlichen Schulamtes, Jörg Hofrichter. „Wir freuen uns immer wieder, wenn fähige Leute in das Amt kommen, in das sie gehören“, sagte er unter dem Applaus des Kollegiums.

Sichtlich glücklich zeigte sich auch die frischgebackene Konrektorin: „Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken. Ich denke wir sind schon ein gutes Team, aber es wird noch besser werden“, versprach sie mit Blick auf die zukünftige Zusammenarbeit.