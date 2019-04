Acht Neresheimer Jungmusikerinnen bestehen D2-Prüfung mit Bravour

Während die einen in den Osterferien in den Urlaub fahren, haben Lara und Mona Eckert, Anja Graf, Franziska Knautz, Lisa-Marie Lambert, Marie-Kristin Neufischer, Silja Puscher und Maren Schwenk erneut die Schulbank gedrückt. Die acht Jungmusikerinnen der Stadtkapelle Neresheim sind dafür beim D2-Lehrgang mit ausgezeichneten Ergebnissen belohnt worden.

Nachdem die Mädchen im Herbst 2018 den D1-Lehrgang in Neuler mit Bestnoten absolviert hatten, bestritten sie bereits sechs Monate später die D2-Prüfung. Ab März 2019 haben sich die Nachwuchsmusikerinnen gemeinsam mit Jugendleiterin Nadine Pappe und Jugenddirigentin Verena Pappe auf die D2 Prüfung vorbereitet. Am Wochenende sowie abends an Werktagen trafen sie sich, um Gehörbildung und die geforderte Theorie zu erlernen.

Die Vorbereitung war sehr intensiv und erforderte ständige Konzentration. Denn Rhythmusdiktat, Melodiediktat und Intervalle sowie Akkorde gehören nicht zum normalen Musikunterricht in der Schule. In den Osterferien fand dann der jährliche Lehrgang im Kloster Neresheim statt. Dort wurden die Teilnehmerinnen nochmals intensiv auf die Prüfung vorbereitet. Durch die sehr gute Vorbereitung im Vorfeld konnten sie in der Theorie-Prüfung sowie im Vorspiel punkten. Es wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Lara Eckert schaffte es mit ihren 99,5 von 100 möglichen Punkten sogar zur Lehrgangsbesten aller 68 Teilnehmer im Kloster Neresheim. Aber auch die anderen Jungmusikerinnen haben tolle Ergebnisse erzielt. Die Stadtkapelle Neresheim gratuliert den Nachwuchsmusikerinnen zu ihrer Leistung