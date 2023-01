90 Jahre in Bewegung: Gründungsmitglied feiert Geburtstag

Auf 90 Lebensjahre konnte Lilo Gamerdinger am Silvestertag zurückblicken, viele davon als Gründung - und Vorstandsmitglied der Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V. In ihrer Funktion als Kulturbeauftragte organisierte sie dort über viele Jahre mit einem außergewöhnlichen Engagement die Theaterfahrten und die wunderbaren Seniorenausflüge in interessante Orte unserer Region. Dafür bedankte sich die erste Vorsitzende der Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V. Frauke Rümmelin-Christensen noch einmal bei ihr und beglückwünschte sie zu ihrem 90. Geburtstag mit einem großen Blumenstrauß. Die Vorsitzende wünschte ihr, dass sie trotz ihres hohen Alters weiterhin noch lange an der Seniorengymnastik einmal in der Woche teilnehmen kann.