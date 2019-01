60 Firmen bei Berufsmesse

Bereits zum zwölften Mal organisiert die Kolpingsfamilie Neresheim die Ausbildungs- und Berufsmesse. 60 Aussteller an 59 Ständen warten am Samstag, 19. Januar, in Neresheim auf Jugendliche und deren Eltern, so viele wie noch nie.

Von 10 Uhr bis 14 Uhr stehen die Betriebe, darunter erstmals die Stadtverwaltung Heidenheim, Rede und Antwort. Der Kolpingsfamilie, die die Messe zusammen mit der Härtsfeldschule Neresheim und der Stadt ausrichtet, ist es wichtig, die Schulabgänger mit den Unternehmen der Region sowie darüber hinaus zusammenzubringen.

So soll die Berufswahl vereinfacht und gezielte Informationen direkt von den Verantwortlichen der Ausbildungsbetriebe oder Schulen vermittelt werden. Erstmals wird ein Bewerbungsunterlagencheck angeboten. Die Jugendlichen können ihre Bewerbungsmappe mitbringen und bei den einzelnen Firmen konkret vorzeigen. So erhalten sie eventuelle Verbesserungsvorschläge, um ihre Unterlagen zu verbessern und sich bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu sichern. Die Verantwortlichen der Ausbildungs- und Berufsmesse erhoffen sich, dass die Neresheimer Ausbildungs- und Berufsmesse, von den Jugendlichen wie in den vergangenen Jahren gut angenommen wird.