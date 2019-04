46 Kandidaten hoffen auf Sitz im Rat

CDU, SPD, Grüne und Freie Wähler stellen zur Gemeinderatswahl in Neresheim 46 Kandidaten auf, die sich um einen Sitz im Stadtparlament bewerben. 13 Frauen und 33 Männer stehen auf den Bewerberlisten, die der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Christine Weber gebilligt hat. Die Grünen treten erstmals mit einer eigenen Liste an. Klar ist damit auch, dass die Kommunalwahl eine deutliche Zäsur wird, denn acht der 16 Stadträtinnen und Stadträte bewerben sich nicht erneut um ein Mandat.

In der Kernstadt Neresheim kandidieren für die CDU Kauffrau Ulrike Gruber, Betriebsstellenleiter Martin Grupp, Industriekaufmann i.R. Werner Schrezenmeier, Bautechniker Matthias Schwenk, Kauffrau Simone Meyer und Modellbauer Ingo Franke; in Dorfmerkingen B. A. BWL-Bank Catherin Stoll und Landwirt Gerhard Hügler, in Elchingen Verwaltungssachbearbeiter Nikolaus Rupp, Maschinenbauingenieur Paul Hafner, Straßenbau-Kraftfahrer Georg Hertle und Kaufmann Marcel Eßwein; in Kösingen Industriekaufmann Josef Beyerle und Maurer Fidelis Mai; in Schweindorf Industriefachwirt Uwe Jakob; in Stetten Stahlbauschlosser Martin Kaufmann; in Ohmenheim Qualitätsmanagerin Sarah Mailänder-Rupp, Geschäftsführer a. D. Hans-Josef Joas und Landwirtschaftsmeister Matthias Freihart.

Bei der SPD bewerben sich in der Kernstadt Heilerziehungspfleger Manuel Gillner, Diplom-Kauffrau Berma Yardim Süral und Leiter Therapie Fabian Crüwell, in Dorfmerkingen Sozialwirtin Frauke Rümmelin-Christensen, Diplom-Ingenieur Joachim Schicketanz und Kraftfahrer Klaus Schuster.

Für die Freien Wähler bewirbt sich in der Kernstadt Bürokaufmann Holger Hähnel, in Elchingen kandidieren Leiter Qualitätsmanagement Bruno Schwenninger, Einzelgerätemonteur André Triller und Wirtschaftsingenieur Florian Schmid, in Stetten Projektingenieur Stefan Schmid, in Ohmenheim technischer Angestellter Germann Eberhardt und Pflegedienstleiterin Christine Baum, in Kösingen Diplom-Ingenieur Bruno Reiter und Handelsvertreter und Diplom-Volkswirt Dirk Hoesch, in Dorfmerkingen Diplom-Verwaltungswirtin Waltraud Brenner.

Bei den Grünen bewerben sich in der Kernstadt Verwaltungsbeamtin Franziska Reiger, Wirtschaftswissenschaftler Raphael Pius Kaim, Diplom-Ingenieur Falk-Conrad Westphale, Organisationsprogrammierer Walter Richtscheid, Diplom-Ingenieur Wolfgang Zeyer und Märchenerzählerin Carmen Stumpf, in Dorfmerkingen Rentnerin Christel Brock-Stelzer und Rentner Manfred Stelzer, in Elchingen Rentner Peter Epple und in Kösingen Kirchenmusikerin Dagmar Barsaqu und Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin Jeanette Behringer.

Einige Räte treten nicht mehr an

Damit steht fest, dass bei der CDU die Stadtverbandsvorsitzende Iris Wachter, Eberhard Rupp, Martin Schill, Manfred Reimer und Heike Spielberger dem nächsten Gemeinderat nicht mehr angehören werden, dass bei den Freien Wählern Lothar Köhl, der langjährige Fraktionsvorsitzende, und Berthold Birkle nicht mehr kandidieren, und dass bei der SPD Annerose Gillner nicht mehr antritt.

Bei der Kommunalwahl kommt es damit zu reizvollen Kombinationen. In den Gemeinderat könnte Franziska Reiger einziehen, die Schwester des bei der Bürgermeisterwahl Thomas Häfele unterlegenen Manuel Reiger. Diese beiden wiederum könnten im Kreistag wieder aufeinandertreffen, denn Häfele bewirbt sich auf dem CDU-Ticket, Reiger bei der FDP. Aber auch Häfeles Vorgänger Gerd Dannenmann will wieder in den Kreistag. Er bewirbt sich bei den Freien Wählern erneut um ein Mandat. Hier will aber auch Jeanette Behringer ein Wörtchen mitreden, die als Vorsitzende des Freibad-Fördervereins in der Diskussion um den Erhalt des Kösinger Freibades hervorgetreten ist. Sie ist zwar als Studienleiterin in Zürich in der Schweiz tätig, strebt aber auf dem Wahlvorschlag der Grünen sowohl in den Neresheimer Gemeinderat als auch in den Kreistag des Ostalbkreises.

Sein Mandat sicher hat bereits der 32-jährige Uwe Jakob aus Schweindorf (CDU). Er ist dort der einzige Bewerber, Schweindorf ist durch die unechte Teilortswahl ein Sitz im Gemeinderat garantiert.