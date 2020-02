2861 Euro für die Drachenkinder

Viele Mitarbeiter von Weisser Spulenkörper hören auf ihrer morgendlichen Fahrt zur Arbeit Radio7 und so entstand in der Vorweihnachtszeit spontan die Idee, für die „Radio 7 Drachenkinder“ zu spenden. Dafür wurden in allen Abteilungen Spendenboxen für die Drachenkinder aufgestellt. Die Geschäftsleitung unterstützte die Initiative mit der Zusage den gesammelten Betrag zu verdoppeln.

Bei der Jahresabschlussfeier der in Neresheim ansässigen Firma wurde die beachtliche Spendensumme von 2861 Euro bekannt gegeben. Im Zuge der Spendenübergabe mit den Initiatoren und der Geschäftsleitung von Weisser Spulenkörper erwähnte Geschäftsführer Starnecker, wie wichtig für ihn soziales Engagement ist und wie sehr er sich freut, dass die Mitarbeiter von Weisser Spulenkörper großzügig die Aktion unterstützt haben. Er wünscht möglichst vielen „Drachenkindern“ beglückende Erlebnisse dank der Aktion von Radio 7.