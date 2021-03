200 Neresheimer Senioren werden am Wochenende geimpft

Zwischen Freitag und Sonntag wird das mobile Impfteam in Neresheim rund 200 Senioren impfen, die älter als 80 Jahre sind. Dies hat Bürgermeister Thomas Häfele in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt. Er sei positiv überrascht gewesen, sagte er weiter, dass rund 200 Senioren bereits geimpft sind, wie die Umfrage der Stadt ergeben hat. „Ich bin erleichtert“, fügte Häfele hinzu, „dass nach dem kommenden Wochenende der größte Teil der über 80-Jährigen in unserer Stadt geimpft sein wird.“

In dieser und der kommenden Woche werden überdies alle Schüler des Schulzentrums zweimal in der Woche auf Corona getestet, sagte der Bürgermeister weiter. Dies zu bewerkstelligen, sei ein Kraftakt gewesen. Die Testungen nehmen das Ärztehaus und die Apotheke vor. In den Ferien werde beraten, wie es danach weitergehe. Auch der Gemeinderat selbst trug der Pandemie-Situation Rechnung: Während der gesamten Sitzung in der Härtsfeldhalle war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.