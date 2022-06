17-Jähriger schwer verletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 17-Jähriger am Samstag schwer verletzt wurde. Gegen 17 Uhr befuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad die B 466 zwischen Ohmenheim und Holheim. Nach einem längeren geraden Streckenstück kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Hier prallte er mit dem Vorderrad seines Fahrzeuges gegen ein Drainagerohr und im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen. Der 17-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.