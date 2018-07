Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Unfalls gewesen, der sich am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr ereignet hat. Auf der Landesstraße 1080 zwischen Unterriffingen und Hohenlohe kam ein 17-Jähriger mit seiner Honda in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.