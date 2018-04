1000 Euro für Kinder- und Jugendklinik

Großer Applaus ist ertönt, als Karin, Christina und Sabine Freihart am 18. April ihren Scheck über 1000 Euro an den „Fördervereinsder Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Heidenheim überreichten. Eine Summe, die der Betrieb Klaus & Matthias Freihart OHG im vergangenen Christbaumgeschäft gesammelt und aufgerundet hatte und nun in die verantwortlichen Hände übergeben konnte. Vor allem Spielzeug soll damit gekauft werden, damit im Kinder- und Jugendklinikum auch in Zukunft niemals Langeweile aufkommt.