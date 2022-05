1:0-Sieg: Hakki Yildiz entscheidet Spiel

In einem schwachen Landesligaspiel ist Neresheim zu Beginn die klar bessere Mannschaft gewesen. Am Ende hat der SVN gegen Köngen mit 1:0 gewonnen.

Nach einem Foulspiel an T. Joss in der 8. Minute pfiff der Schiedsrichter keinen Elfmeter. Im Anschluss daran schoss M. Marianek an den Pfosten. In der 30. konnte der Köngener Abwehrspieler nur unzureichend klären. Yildiz konnte den Ball erlaufen und zum 0:1 einschieben.

In der 37. stand der Köngener Spieler blank vor Torhüter Aubele, der konnte allerdings mit einer Fußabwehr klären. Nach der Halbzeit war Neresheim zwar die spielbestimmende Mannschaft, große Torchancen gab es nicht. So war es letztlich ein Zittersieg, da Köngen in der 85. Minute den Pfosten traf. In der 90. sah noch ein Köngener Spieler die Rote Karte. „Wichtiger Sieg, Mund abputzen. Montag Training“, fasste Trainer Andreas Mayer zusammen.