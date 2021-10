0:1 – Neresheim verliert das nächste Derby

Neresheim (an) - Der Fußball-Landesligist SV Neresheim hat am Samstagnachmittag in einem hitzigen, jedoch chancenarmen Derby dem FV Sontheim zu drei Punkten gratulieren müssen.

In der ersten Halbzeit agierten beide Mannschaft oft mit langen Bällen und es konnten keine nennenswerten Torchancen herausgespielt werden. Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Jedoch wurde es hitziger und Standards prägten zunehmend das Spiel. In der 57. Minuten dann der Schock für Neresheim. Der Neresheimer Stürmer wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Neresheim ließ sich jedoch nicht unterkriegen, spielten weiterhin nach vorne und war hinten kompakt. Wie schon so oft in dieser Hinrunde war es dann ein Standard, der die Härtsfelder in Rückstand brachte.

In der 71. Minute war es Fabian Matuschek, der nach Eckball freistehend zentral im Strafraum zur Führung für die Gäste per Kopf einnickte. Mit ablaufender Zeit wurde das Spiel immer körperbetonter und Neresheim versuchte noch den Ausgleich zu erzielen. Einen weiteren Dämpfer musste Neresheim in der 88. Minute hinnehmen. Wieder wurde ein Neresheimer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Trotz zahlreicher Unterbrechungen beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten.