Über 500 000 sollen Dachstuhl auffangen

Das Kirchendach der Stadtpfarrkirche Neresheim muss umfassend saniert werden. In seiner Sitzung am 19. Januar hat der Kirchengemeinderat dem Finanzierunsplan der Diözese zugestimmt und das Architekturbüro Wittmann aus Heidenheim mit der Übernahme der Baumaßnahme beauftragt. Mit der Ausführung der Bauarbeiten soll nach Ostern begonnen werden.

Statische Untersuchungen haben Schadensbilder am Dachstuhl der Stadtpfarrkirche ergeben, die dringend behoben werden müssen. Seit längerem ist zu beobachten, dass sich der Dachstuhl in Richtung des Westgiebels geneigt hat. Im Zuge der Renovierung soll der Langhausdachstuhl wieder ausgerichtet und versteift werden. Darüber hinaus sind Fäulnisschäden an den Fußpunkten der einzelnen Dachbalken vorhanden, auf denen die Last des Daches ruht. Diese Balken müssen einzeln freigelegt und überarbeitet werden. Im Zusammenhang der Dachsanierung werden die beschädigten Dachziegel ausgetauscht und abschließend die Außenfassade der Stadtpfarrkirche gestrichen.

Die Gesamtkosten der Dach- und Außensanierung sind auf 567 000 Euro berechnet worden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart übernimmt mit einem Anteil von 446 000 Euro nahezu vier Fünftel der Kosten. Für die Kirchengemeinde bleibt dennoch ein hoher Eigenanteil. 10 Prozent der Bausumme soll durch Spenden oder Eigenleistungen aufgebracht werden.

Nach der erfolgreichen Turmsanierung im Jahr 2010 wird die umfassende Sanierung der Stadtpfarrkirche mit diesem zweiten Bauabschnitt zügig fortgesetzt. Für die Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt bedeutet die Kirchensanierung eine gewaltige Kraftanstrengung. Umso erfreulicher ist die tatkräftige Unterstützung, die zahlreiche Einzelpersonen, Firmen und Vereine bisher geleistet oder signalisiert haben.

Es ist ein Spendenkonten angelegt: KSK Ostalb, (BLZ 614 500 50), Kontonummer 1000 530 414 oder VR-Bank Aalen, (BLZ 614 901 50), Kontonummer 633 719 005.