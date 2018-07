Rund 150 Ministrantinnen und Ministranten dere Dekanate Aalen und Lauchheim haben sich in Ohmenheim getroffen, um gemeinsam einen actionreichen Tag zu verbringen. Das Motto lautete „Back to 2010 – Ohmenheim again!“ Denn schon 2010 hatte der Ministrantentag in Ohmenheim statgefunden.

Bei einer Dorfrallye zu Beginn gab es die Möglichkeit, den Veranstaltungsort genauer unter die Lupe zu nehmen. Anschließend trafen sich alle in der Turn- und Festhalle, um bei einem Mittagessen neue Kraft zu tanken. Nach einer Umbauphase starteten die Nachmittagsworkshops. Bei Angeboten wie zum Beispiel Tassen bemalen, Kerzen verzieren und Baumwolltaschen gestalten, hatte jeder die Chance, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Parallel konnte man sich mit den unterschiedlichsten Outdoor-Spielgeräten, wie zum Beispiel einem Riesenmikado, einem Süßigkeitenkatapult und Rasenski vergnügen. Und auch in diesem Jahr konnten sich die Ministranten wieder beim Sportangebot „Jugger“ voll austoben, bei dem es darum geht, den Spielball, den sogenannten Jugg, in das gegnerische Tor zu bekommen. Pro Mannschaft kann nur jeweils eine Spielerin oder ein Spieler, der sogenannte Läufer, Punkte erzielen. Die übrigen Spieler versuchen, den Läufer der gegnerischen Mannschaft mit gepolsterten Geräten daran zu hindern.

Am Ende des Tages feierten alle Ministranten gemeinsam mit dem diözesanen Ministrantenseelsorger Daniel Heller einen Gottesdienst, der sich um das Thema „Zeit“ drehte. Ein Zeitwächter achtete während des Gottesdienstes darauf, dass dieser nicht zu langatmig wurde und brachte dank eines Countdowns auch die Teilnehmer zum Mitfiebern. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Band „Spirit@Dehlingen“ unter der Leitung von Paul Wörle begleitet. Am Ende des Gottesdienstes dankte die Dekanatsjugendreferentin Verena Zauner allen Helfern, die diesen Tag für die Ministranten vorbereitet und begleitet haben.