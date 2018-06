(an) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag auf der Römerstraße bei einem Unfall verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 11.30 Uhr aus Richtung Bundesstraße 466 und geriet in einer leichten Linkskurve mit den rechten Rädern auf den Grünstreifen. Das Auto schleuderte nach links und prallte mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich beim Unfall Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges bereits im November vergangenen Jahres abgelaufen war. Um dies zu vertuschen, hatte der junge Mann Kurzzeitkennzeichen am Fahrzeug montiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.