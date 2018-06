(uz) - Die Kirche in Kösingen ziert ein mächtiger Turm. Dieser aus bläulichem Basalttuff geschaffene Turm, geht in seinem quadratischen unteren Teil in das 12. Jahrhundert zurück. Es scheint als habe anfänglich dieser Turm die ganze Kirche gebildet. 1710 wurde er im Stil der Zeit um zwei Stockwerke erhöht und mit einer Zwiebelhaube versehen. In diesem befindet sich heute die Sakristei der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Sola in Kösingen. 1961 wurden beim Restaurieren mehrere Fresken - die aus zwei Perioden stammen- freigelegt.

Am kommenden Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, öffnet die Sakristei in Kösingen ihre Pforten. Dort können Interessierte diesen einmaligen Schatz in Augenschein nehmen, was unter dem Jahr so nicht möglich ist.

Der ältesten Ausmahlung gehören die Bilder an der Ostseite an. Links vom Spitzbogenfenster über einem mit Engeln verzierten Sakramentshäuschen befinden sich drei heilige Frauen. Margareta mit dem Drachen und Veronika mit dem heiligen Antlitz auf dem Schweißtuch ist gut zu erkennen. Das Gewölbe mit reichem Rankenwerk verziert. Die Kreuzrippen sind mit einem Schuppenmuster aus der gleichen Epoche verziert, erklärt Messner Dino Kunick. In den freien Feldern des Gewölbes ist auf dem Hintergrund mit roten Sternen jeweils einem Evangelistensymbol das Bild eines abendländischen Kirchenlehrers zugeordnet. Die Gestalt des heiligen Augustinus fehlt, da hier später Zeit eine Treppe in den Turm führte. In sehr satten Farben kamen vier Apostelkreuze zum Vorschein, erklärt Kunick. Die ganze Nordwand wird bedeckt von einer lebensgroßen und sehr bewegten Darstellung der Kreuzigung mit Beigestalten am Fuße des Kreuzes. „Sie ist ab besten erhalten und weißt barocken Charakter auf“, sagte Kunick. Diese sind nachweislich 1593/95 gemalt worden, fügt er hinzu. In der linken Ecke ist wohl der bedeutendste Pfarrer der Gemeinde in einem Portrait dargestellt. Leider ist von Dekan Pregel, der 1596 verstarb, ist nur der Kopf noch erhalten.

Sollten die bestehenden Pläne für den Anbau einer separaten Sakristei doch noch verwirklicht werden können, dann soll die Besichtigung das ganze Jahr über möglich sein. Sowie die bisherige Sakristei eventuell – wie in früheren Jahren- als Kapelle genutzt werden.

INFO: Führungen werden für Gruppen unter telefonischer Anmeldung unter 07326/964569 derzeit auch unter dem Jahr durchgeführt.