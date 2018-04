Bei der Hauptversammlung der DLRG Ortsgruppe in Kösingen hat Vorsitzender Georg Oswald das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen. Nach dem Gastspiel in Ebnat wurde im Dezember 2017 das Hallenbad Neresheim wieder bezogen und die Wartelisten können abgebaut werden. Das lasse uns wieder positiv in die Zukunft sehen. Er hofft nun sehr, dass die Saison 2018 wieder in normalen Bahnen verläuft.

Der technische Leiter Einsatz, Martin Hafner ,berichtete von 368 ehrenamtlich geleisteten Wachstunden im Freibad Kösingen. Froh ist er über den Wiedereinzug des Übungsabends ins Hallenbad Neresheim.

Hafner dankte weiter den 22 ehrenamtlichen Riegenführern, welche jeden Dienstag für einen reibungslosen Ablauf des Übungsabends mit über 120 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sorgen. Auch mit einem Kinderschwimmkurs konnte im September 2017 mit 15 Kindern gestartet werden. Momentan lernen 20 Kinder das Schwimmen. Die beiden nächsten Schwimmkurse sind ausgebucht. Stolz sei er auch auf die rund 52 aktiven Mitglieder, welche zurzeit das silberne Rettungsschwimmabzeichen absolvieren.

Schatzmeisterin Annette Hafner stellte den Jahresabschluss vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine einwandfrei geführte Kasse und schlugen ihre Entlastung vor.

Gemeinderat Josef Beyerle bedankte sich im Namen von Bürgermeister Thomas Häfele und Ortsvorsteher Dirk Hoesch bei der DLRG Kösingen dafür, dass der gesamte Verein immer hinter dem Freibad Kösingen stehe sowie für die Unterstützung bei der Wasseraufsicht. Er gab Interessantes aus dem Stadtrat über die weitere Vorgehensweise der Sanierung des Freibades preis.

Thomas Gröber, stellvertretender Vorsitzender der „Initiative proFreibad“, hob die sehr erfolgreiche Durchführung der Unterschriftenaktion für den Erhalt des Freibades Kösingen hervor. Über 4000 Unterschriften wurden in kürzester Zeit gesammelt. Seit vier Jahren nun besteht die Initiative. Ihre nächste Aufgabe wird die Beschaffung eines Schwimmbadliftes sein. Dieser soll als Einstiegshilfe für ältere und körperlich eingeschränkte Personen, für das Freibad im Sommer und für das Hallenbad im Winter, angeschafft werden.

Bezirksvorsitzender Uli Carle berichtete aus dem Landesverband. Die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und des Jugendschutz- und Präventionskonzeptes sind in Arbeit. Er erinnerte die Versammlung, wie wichtig die Arbeit der DLRG sei. In den Grundschulen in Baden-Württemberg können bis zu 40 Prozent der Viertklässler nicht mehr richtig schwimmen. Er bat weiterhin an dem Bestreben festzuhalten, Kindern das Schwimmen beizubringen. Dies sei oberste Priorität der DLRG. Er lobte und bedankte sich ebenfalls für das große Engagement der Ortsgruppe, der guten Jugendarbeit und den guten Zusammenhalt.

Er konnte die gesamte Vorstandschaft zur Entlastung vorschlagen, die ohne Gegenstimmen von der Hauptversammlung genehmigt wurde.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde Georg Oswald als Vorsitzender bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Martin Hafner.

Bestätigt wurden auch die Schatzmeisterin Annette Hafner und ihre Stellvertreterin Regina Köder. Die weiteren Positionen: Leiter Einsatz André Jäger, Leiter Ausbildung Max Zurke, Schriftführerin Brigitte Hafner, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Beate Schmid, Stellvertreterin Simone Mailänder, Beisitzer Bastian Hafner, Renate Hald, Thomas Hross und Anika Reiter. Jugendleiter sind Annika Neufischer, Moritz Hafner und Toni Walke.

Für 10-jährige Mitgliedschaft ehrte Oswald Luisa Baum, Jasmin und Johannes Danner, Magdalena Didwissus, Jana Eggstein, Emilia Kaim, Toni Mailänder, Jessica und Natalie Neufischer, Anika und Lukas Reiter, Anton Schmid, Kristin, Laura, Marie und Rainer Schütz sowie Johannes Streif.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Nicole Fritz geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Klaus und Manuela Bauer, Michael Beck, Thomas Gröber, Renate Hald, Albrecht Keller, Monika Kienle-Fischer sowie Roland und Thomas Seelig geehrt.

Gern vergab Georg Oswald das Verdienstzeichen in Bronze an Karsten Dehncke, Max Zurke und Brigitte Hafner. Über das Verdienstzeichen in Silber freuten sich Monika Gröber und Annette Hafner. Das Verdienstzeichen in Gold überreichte Oswald an eine überraschte Regina Köder.