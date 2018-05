Bei der Hauptversammlung des Kegelclubs Elchingen hat der Vorsitzende Albert Traub vor der Überalterung des Vereins gewarnt. Aus seiner Sicht muss der Verein weiter versuchen, junge und aktive Kegler zu finden.

Der Vorsitzende Albert Traub wies in seinem Rechenschaftsbericht eindringlich darauf hin, dass der Verein weiter versuchen müsse, junge und aktive Kegler sowie Neueinsteiger zu gewinnen. Seit der letzten Versammlung sei es nicht gelungen, genügend Mitglieder für den aktiven Bereich zu gewinnen, so der Vorsitzende. Darüber zeigte sich Traub enttäuscht. Er appellierte an alle anwesenden Mitglieder und Funktionäre, sich mehr zu engagieren. „Die Lage ist ernst. Wir sind an einer Grenze angelangt, wo wir Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurückziehen müssen“, sagte Traub.

Sportliche Leitung blickt mit Sorge in die Zukunft

Auch die beiden Sportwarte Roland und Maria Reiger schauten angesichts der personell und sportlich sehr angespannten Situation sorgenvoll in die Zukunft. Positiv wurden hingegen die Leistungen von Denise Raunecker und Jürgen Salat gewürdigt, die in der vergangenen Saison mit vielen Bestleistungen glänzen konnten. Einen Schatten auf die sportliche Bilanz warf der Abstieg der ersten Damenmannschaft in die Oberliga.

Elchingens Ortsvorsteher Klaus Rupp lobte die gute Zusammenarbeit und das Engagement des KC Elchingen in der Gemeinde. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig die Vereine und das damit verbundene Ehrenamt für die Gemeinde seien. Er legte allen Spielern und Funktionären nahe, trotz der Probleme unbedingt mit einer positiven Einstellung zu agieren. Die Hauptsache sei, dass der Sport und die Vereinsarbeit Spaß und Freude machten. Dann stelle sich auch der Erfolg wieder ein, so Rupp.

Anton Schmid erhielt für sein besonderes Engagement und seine Leistungen die Ehrenmitgliedschaft im KC Elchingen verliehen. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Maria Reiger, Hans Stetter, Hans Traub und Christina Zanzinger geehrt.

Eine Auszeichnung für 30 Jahre Vereinstreue erhielt Brigitte Schmid. Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Heike Himml, Christine Janoschek, Alfred Klopfer, Bernadette Liesch, Karl Rathgeb, Denise Rauneker, Gerda Schmid und Hugo Schmid verliehen. Eine Ehrung für 20 Jahre Vereinstreue bekam Monika Salat.

Für 500 Spiele im Dress des KCE wurde Albert Traub geehrt. Denise Raunecker erhielt eine Ehrung für 400 Partien,

Bernadette Liesch wurde für 300 Spiele im Dienste des KCE ausgezeichnet. Als Vereinsmeister wurden Heike Himml für den ersten Platz, Jürgen Salat für den zweiten Rang und Maria Reiger für den Bronzeplatz geehrt.