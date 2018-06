Die Sportfreunde Dorfmerkingen fahren als Tabellenführer der Fußball-Landesliga zum noch punktlosen TSV Weilheim. Vom Papier her eine klare Sache, doch die Härtsfelder müssen sich auf eine schwere Aufgabe unter der Teck gefasst machen. Anpfiff ist in Weilheim am Samstag um 15.30 Uhr.

Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen kann man nach drei siegreichen Spielen in Folge von einem geglückten Saisonstart sprechen. Dabei darf aber nicht verkannt werden, dass den Sportfreunden von den jeweiligen Gegnern auch die Dorfmerkinger Schwächen aufgezeigt wurden. So konnten die Sportfreunde am vergangenen Wochenende gegen den SV Vaihingen durchaus einen verdienten Sieg feiern, doch muss auch bedacht werden, dass zum Spielbeginn die Gäste die besseren Tormöglichkeiten verbuchen konnten und es nur der Vaihinger Abschlussschwäche und Sportfreunde-Schlussmann Christian Zech zu verdanken war, dass die Härtsfelder nicht deutlich ins Hintertreffen gerieten.

Hinzu kommt nun noch, dass sich mit Hansjörg Mack neben Christoph Leib der zweite Stammspieler in der Dorfmerkinger Viererkette verletzt hat. Mack und das Dorfmerkinger Physioteam mit Birgitt und Robert Mundinger unternehmen zwar alles, um den Abwehrspieler bis zum Samstag wieder fit zubekommen, für einen 90 minütigen Einsatz wird es aber wohl sicher nicht reichen.

Mit seiner Durchsetzungskraft und mit sehr gutem Stellungsspiel wirbelt derzeit Michael Haigis in der Offensive. Selbst ist er stets für einen Treffer durch seinen schnörkellosen Torabschluss gut und bereitet auch Treffer vor. Ebenso auffällig hat sich auch Neuzugang Antis Chalkidis in das Team des Trainerduos Heiko Wick und Stefan Schill integriert. Mit präzisen Flanken und seiner starken Schusstechnik trägt auch er zum derzeitigen Erfolg der Härtsfelder maßgeblich bei.

Beim TSV Weilheim werden die Karten nun neu gemischt. Wenn der nächste Gegner auch bisher noch punktlos geblieben ist, der TSV Weilheim gehört sicher mit zu den spielstärksten Mannschaften und wird alles versuchen, um in die Erfolgsspur einbiegen zu können. Die Sportfreunde müssen sich also auf eine technisch und kämpferisch starke Mannschaft einstellen und dürfen den Gegner keinesfalls unterschätzen.

Die gemeinsamen Auswärtsfahrten der Mannschaft mit den Fans im Mannschaftsbus ist in Dorfmerkingen ebenfalls ein großer Erfolg. Abfahrt nach Weilheim ist am Samstag um 12:30 Uhr am Sportheim Talblick.