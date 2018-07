In der Fußball-Landesliga haben die Sportfreunde Dorfmerkingen mit einem 2:1-Erfolg in Bad Boll die Tabellenführung behauptet. Dabei hatte es nach einer schwachen ersten Hälfte noch gar nicht nach einem SFD-Sieg ausgesehen.

Dafür drehte die Mannschaft von SFD-Trainer Bernd Mailänder in der zweiten Hälfte umso mehr auf, sodass die Härtsfelder sogar noch höher hätten gewinnen können. Die Partie begann ausgeglichen, jedoch zeigten sich die Bad Boller zielstrebiger Richtung Tor. Die Gastgeber bekamen in der 18. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den sich Domenico D‘Andrea nicht nehmen ließ und zur letztlich verdienten 1:0-Führung verwandelte. Nach einer weiteren Großchance der Bad Boller ging es zurecht mit einem knappen Rückstand der Dorfmerkinger in die Pause.

Doch die Gäste von der Ostalb nahmen nach der Pause die Partie in die Hand und zwangen Elfmeterschütze D‘Andrea zu mehreren harten Fouls. Schließlich sah der Bad Boller in der 58. Minute die Gelb-Rote Karte. Das sollte der Knackpunkt in diesem Spiel sein, denn von nun an hatten die Dorfmerkinger leichtes Spiel. In der 72. Minute wurde Daniel Nietzer im Strafraum von den Beinen geholt. Kapitän Stefan Schill verwandelte sicher zum Ausgleich. Fünf Minuten später entschied wiederum Schill das Spiel vorzeitig durch einen platzierten Schuss unter die Latte. (tw)