Die Sportfreunde Dorfmerkingen empfangen den SC Geislingen zum Landesligaheimspiel und wollen mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt nach oben in der noch jungen Landesligatabelle machen. Anpfiff ist in Dorfmerkingen am Samstag um 15.30 Uhr.

Nach Siegen gegen Regglisweiler und zuletzt gegen den SV Vaihingen nehmen die Sportfreunde nach fünf Spieltagen den siebten Tabellenplatz ein. Am letzten offiziellen Spieltag, am vergangenen Mittwoch, waren die Sportfreunde spielfrei. Nun wollen sie mit einem Heimsieg über den SC Geislingen einen weiteren Schritt in Richtung vorderes Tabellendrittel tun.

Schaut man auf die noch junge Landesligatabelle und die bisherigen Ergebnisse der Teams kann aber auch mit Verwunderung die Augen reiben. Man muss feststellen, dass die Tabelle noch ordentlich durcheinander gewirbelt wird und kommt unweigerlich zum Schluss, dass die Leistungsdichte der Landesliga äußerst eng ist. So steht derzeit der Aufsteiger FC Heiningen nach einem 7:0-Sieg über den TSpvgg Münster an der Tabellenspitze, Münster hatte vorher gegen den Verbandsligaabsteiger TSV Essingen noch mit 2:3 gewonnen. Da sind also in der Landesliga noch einige Überraschungen zu erwarten.

Nicht zum Überraschungsei der Liga wollen die Sportfreunde Dorfmerkingen werden. SFD-Trainer Heiko Wick arbeitet akribisch mit seiner Mannschaft. Dabei spielt ein zwischenzeitlicher Erfolg nur eine kleine Rolle. Das Ziel ist der kontinuierliche Fortschritt einer jungen, mit erfahrenen Spelern gespickten Mannschaft in der Landesliga. SFD wollen attraktiven Fußball

Attraktiver und erfolgreicher Landesligafußball ist das Ziel bei den Sportfreunden. Und diesem Ziel sind die Sportfreunde sehr nahe. Mit taktisch klug gespieltem Pressing werden die Gegner oft in Verlegenheit gebracht. Dabei zeigt sich die Mannschaft von Heiko Wick auch stets körperlich und geistig fit bis zur letzten Spielminute. Für die Zuschauer bedeutet die, dass auf dem Härtsfeld über 90 Minuten spannender und attraktiver Fußball geboten wird.

Der SC Geislingen steht nach ebenfalls erst vier Spielen, aber mit nur einem Sieg auf dem 13. Tabellenplatz. Dabei hat der SCG bereits 16 Gegentore kassiert und steht deshalb mit der schlechtesten Abwehrbilanz in der Landesligatabelle. Für die Sportfreunde darf dies aber kein Grund sein, die Gäste zu unterschätzen. Gerade mit der Chancenverwertung zeigten die Sportfreunde ihre einzig erkennbare Schwäche. Die kann aber am Samstag überwunden werden, wenn die Sportfreunde auch gegen den SC Geislingen die spielbestimmende Mannschaft bleiben und ihre Torchancen auch umsetzen.