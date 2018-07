Am Sonntag macht der Nikolaus für alle Fußballfans den Sack auf und präsentiert das Topspiel der Fußball-Landesliga des FC Heidenheim II gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Anpfiff ist in Heidenheim am Sonntag um 14 Uhr auf dem neuen Kunstrasenspielfeld neben der Gagfah-Arena.

Von unserem MitarbeiterThomas Weber

Der Tabellenführer FC Heidenheim II empfängt den Verfolger vom Härtsfeld, die Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Dorfmerkinger stehen nach 15 Spieltagen mit nur vier Punkten Rückstand auf dem dritten Tabellenplatz. Beide Teams mussten in der Vorrunde nur zwei Niederlagen hinnehmen. Heidenheim stellt mit 42 Treffern den zweitbesten Sturm der Liga, die Sportfreunde mussten dafür erst 15 mal den Ball aus dem eigenen Netz holen und stellen somit die zweitbeste Abwehr der Liga.

Der FC Heidenheim schickte am vergangenen Spieltag den TV Nellingen mit einer 5:2-Abfuhr in den Abstiegskampf. Die Spiele zuvor liefen allerdings weniger rund als glücklich. So wurde Ulm und Bad Boll glücklich besiegt, im Derby gegen Essingen setzte es sogar eine herbe 0:2-Niederlage.

Oft wurde in den vergangenen Spielen die Harmlosigkeit des Dorfmerkinger Sturms bemängelt. Dass dennoch neun Siege zu Buche stehen, liegt an der Tatsache, dass in der Mannschaft von Trainer Bernd Mailänder jeder Tore erzielen kann. In Heidenheim sind die Härtsfelder deshalb durchaus in der Lage, Zählbares herauszuschlagen.

Auf der anderen Seite steht der Dorfmerkinger Abwehr der derzeit erfolgreichste Torjäger der Liga gegenüber. Der Heidenheimer Nico Schuska konnte bereits 14 Treffer verbuchen und wird von der SFD-Abwehr um Fabian Stankowitz und Marcel Funk höchste Aufmerksamkeit abverlangen. Auch auf die Vorbereitung für dieses letzte Fußball-Highlight wurde beim SFD besonderen Wert gelegt. Es müssen auch die kleinsten Blessuren auskuriert sein, denn bei diesem Spitzenspiel kann die letzte Spritzigkeit und der bis zum Abpfiff erforderliche Scharfsinn ausschlaggebend sein. Die Sportfreunde Dorfmerkingen werden also bestens vorbereitet beim Tabellenführer Heidenheim antreten und nochmals alles in die Waagschale werfen, um mit einem Auswärtserfolg in die Winterpause gehen zu können.

Dorfmerkingen: Zech, Klein (?), Schwarz (?) - Stankowitz, Bilger, Funk, Leib C., Leib J., Mack, Kolb, Kilic, Schill, Abele, Nietzer, Ex, Neumann, Yükselen, Haigis, Didi. (ly)