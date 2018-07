Deizisau kommt ungeschlagen aufs Härtsfeld

Den Sportfreunden Dorfmerkingen scheinen Englische Wochen zu liegen. Immerhin haben die Fußballer vom Härtsfeld innerhalb von zehn Tagen vier Landesligaspiele gewonnen. Jetzt gibt aber der bislang ungeschlagene TSV Deizisau seine Visitenkarte auf dem Härtsfeld ab - eine Bewährungsprobe für das Team von Bernd Mailänder. Anstoß in Dorfmerkingen ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Zwei Englische Wochen in Folge mit vier Spielen in zehn Tagen - das steckt keine Mannschaft so leicht weg. Deshalb ist die Leistung der Dorfmerkinger beim vierten Sieg in Folge gegen Schnaitheim alles andere als selbstverständlich. Herausragend präsentierte sich dabei Hansjörg Mack. Das erste Tor schoss er selbst, die beiden weiteren bereitete er vor.

Interessant war auch das Aufeinandertreffen der Brüder Matthias (Schnaitheim) und Benjamin Kolb (Dorfmerkingen). Matthias erzielte zwar den Anschlusstreffer, Benjamin aber behielt bei den Sportfreunden im Mittelfeld den Überblick und sorgte mit schnellem Passspiel aus dem Zentrum letztlich auch für den verdienten Sieg. Die kämpferische Spielweise der Schnaitheimer führte auf Seiten der Sportfreunde auch zu einigen Blessuren. Die medizinische Abteilung der Sportfreunde mit Birgit und Robert Munninger will die Spieler bis Samstag wieder fit bekommen.

Mit einem Sieg gegen Deizisau würden die letzten vier Siege deutlich an Glanz gewinnen. Viel wichtiger aber ist, dass die Sportfreunde weiter im Trio an der Tabellenspitze mitmischen. Dieser Kontakt soll nicht reißen. Die Mannschaft von SFD-Vorstand Thomas Wieser will nicht zur Mittelklasse der Liga gehören. Überhaupt scheinen die Sportfreunde was gegen die Mittelklasse zu haben. So werden die Sportfreunde in der Onlineausgabe der Aalener Nachrichten häufiger angeklickt als manch höherklassige Verein, auch mit den Zuschauerzahlen sind die Sportfreunde im Vergleich zu den anderen Landesligavereinen an der Spitze.

Aufgebot

Dorfmerkingen: Zech, Riek, - Bilger, Stankowitz, Funk, C. Leib, J. Leib, Wieser, Hasenmaier, Mack, Mahler, Kolb, Schill, Haas, Vesel, Senger, Wille.