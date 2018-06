Am Dienstag um 15.52 Uhr wurde die Feuerwehr Abteilung Neresheim, Dorfmerkingen und Elchingen, der Führungstrupp der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungswagen des DRK und die Helfer vor Ort (HVO) Gruppe Dorfmerkingen zu einem Heizungsanlagenbrand in einem Wohnhaus in Dorfmerkingen alarmiert. Durch das schnelle Handeln der 30 Männer der Feuerwehr, konnte der Brandherd schnell gelöscht werden. Die Ursache ist laut Polizei ein technischer Defekt im Bereich des Brandherdes angenommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. (uz)