Polizei nimmt einen Exhibitionisten in Gewahrsam

Ein 51 Jahre alter betrunkener Mann ist am Montag gleich zweimal in Mögglingen als Exhibitionist aufgefallen. Er hatte sich kurz nach 13 Uhr in der Bahnhofstraße an einer Bushaltestelle aufgehalten und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Gegen 17 Uhr fiel er im gleichen Bereich erneut auf.

Er wurde von der Polizei aufgegriffen und von der Kriminalpolizei zur Sache vernommen. Anschließend musste er auf richterliche Anordnung seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.