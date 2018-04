Eine Hollywood-Schaukel ist in einem Garten ind er Heglestraße am Sonntagmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 13.15 Uhr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Das Feuer brach vermutlich durch die Sonneneinstrahlung aus, die durch eine Schutzfolie verstärkt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.