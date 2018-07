Auto kollidiert mit Lastwagen

Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch mit einem Lastwagen zusammen gestoßen. Die Frau war auf der B29 von Mögglingen in Richtung Aalen kommend unterwegs, als sie auf die Gegenspur geriet. Dabei stieß sie mit dem Sattelzug eines entgegenkommenden 57-Jährigen zusammen. Das Auto wurde anschließend an den linken Fahrbahnrand geschleudert und kippte auf die Seite. Die Fahrzeuglenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an dem Lkw sowie an einem weiteren Pkw, der durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt wurde, wird auf ca. 6500 Euro beziffert.