Zwei Solistinnen aus der Region brillieren

Die Konzerte der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg finden an folgenden Tagen statt: Samstag, 2. Juni, 20 Uhr in Schwäbisch Gmünd, Stadtgarten; Sonntag, 3. Juni, 18 Uhr in Aalen, Stadthalle; Freitag, 8. Juni, 20 Uhr in Heidenheim, Waldorfschule; Sonntag, 10. Juni, 18 Uhr Ellwangen, evangelische Stadtkirche.